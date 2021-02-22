В Киеве задержали водителя, который наехал на двух пешеходов во время погони (фото)

Полицейские начали преследовать мужчину, заметив признаки наркотического опьянения.

В Киеве 21 февраля произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека оказались в больнице. Подробности пресс-служба Патрульной полиции сообщила в социальной сети "Facebook".

По информации правоохранителей, патрульные заметили автомобиль Mercedes, который ехал по полосе для общественного транспорта, при этом у водителя были признаки опьянения. Автопатруль потребовал остановки, однако иномарка ускорилась, развернулась через две сплошные линии дорожной разметки и попыталась скрыться в направлении Демеевской площади.

"На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской беглец не справился с управлением, совершил наезд на автомобиль Hyundai. После чего продолжил неуправляемое движение в светофорный объект, а в конце — наехал на двух пешеходов", — пишет пресс-служба.

[ + – ] Полиция задержала водителя после масштабного ДТП в Киеве Фото: Фейсбук Патрульной полиции Киева

Полицейские задержали водителя и вместе с очевидцами оказали первую помощь мужчине и женщине, которые получили серьезные травмы. Вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая увезла пострадавших в медицинское учреждение. По предварительным данным, у 22-летнего водителя Mercedes выявили признаки наркотического опьянения, провели освидетельствование у нарколога.

Ранее появилась информация, что водитель до смерти избил пешехода во время конфликта на дороге. В Сети появилась видеозапись, как Hyundai остановился прямо на пешеходном переходе возле театра Ивана Франко. Молодой человек вышел из автомобиля и дважды ударил мужчину, который, вероятно, возмутился стилем его вождения. По данным источников, удар привел к смерти пострадавшего, врачи скорой помощи уже не смогли спасти его жизнь. Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, чтобы вычислить и поймать водителя, полиции понадобилось чуть больше часа.

"Им оказался 28-летний гражданин Азербайджана (имеет вид на жительство в Украине), который катался на машине родственницы. Сейчас полиция разбирается в мотивах этого преступления, по ч.2 ст.121 УК Украины ему грозит до 10 лет тюрьмы", — сообщили источники.