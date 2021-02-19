В Киеве водитель до смерти избил пешехода (фото, видео)

Нападавший скрылся с места происшествия, была объявлена спецоперация. Позже, его задержали.

В Киеве около театра Ивана Франка водитель автомобиля до смерти избил пешехода. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Лицо неславянской внешности у театра Ивана Франко ударил мужчину. К сожалению, удар оказался смертельным. Врачи скорой помочь не смогли. Сам же "боец" с места скрылся", — сказано в сообщении.

Полицейские объявляли план "перехват". Позже нападавшего задержали.

"На его вычисление, ориентировку и задержание полицейскими понадобилось чуть больше часа", — сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Напомним, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши четверо граждан Грузии напали с ножами на троих граждан Украины. По информации полиции, причиной драки, возможно, стал конфликт на национальной почве. В Польше фамилии украинцев все чаще звучат в сводках криминальной хроники.