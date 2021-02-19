У Києві водій до смерті побив пішохода (фото, відео)

Нападник втік з місця події, оголосили спецоперація. Пізніше, його затримали.

У Києві біля театру Івана Франка водій автомобіля до смерті побив пішохода. Про це повідомляє Київ Оперативний.

"Особа неслов'янської зовнішності біля театру Івана Франка вдарила чоловіка. На жаль, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же "боєць" з місця зник", — сказано у повідомленні.

Поліцейські оголошували план "перехоплення". Пізніше нападника затримали.

"На його вирахування, орієнтування та затримання поліцейським знадобилося трохи більше години", — повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, у центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі четверо громадян Грузії напали з ножами на трьох громадян України. За інформацією поліції, причиною бійки, можливо, став конфлікт на національному ґрунті. У Польщі прізвища українців все частіше звучать у зведеннях кримінальної хроніки.