У Києві затримали водія, який наїхав на двох пішоходів під час погоні (фото)

Поліцейські почали переслідувати чоловіка, помітивши ознаки наркотичного сп'яніння.

У Києві 21 лютого відбулося масштабне ДТП, унаслідок якого двоє людей опинилися в лікарні. Подробиці прес-служба Патрульної поліції повідомила в соціальній мережі "Facebook".

За інформацією правоохоронців, патрульні помітили автомобіль Mercedes, який їхав по смузі для громадського транспорту, при цьому у водія були ознаки сп'яніння. Автопатруль вимагав зупинки, проте іномарка прискорилася, розвернулася через дві суцільні лінії дорожньої розмітки та спробувала втекти в напрямку Деміївської площі.

"На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської втікач не впорався з керуванням, скоїв наїзд на автомобіль Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофорний об'єкт, а в кінці — наїхав на двох пішоходів", — пише прес-служба.

[ + – ] Поліція затримала водія після масштабного ДТП в Києві Фото: Фейсбук Патрульної поліції Києва

Поліцейські затримали водія і разом з очевидцями надали першу допомогу чоловікові та жінці, які отримали серйозні травми. Незабаром на місце події прибула бригада швидкої допомоги, яка відвезла потерпілих до медичного закладу. За попередніми даними, у 22-річного водія Mercedes виявили ознаки наркотичного сп'яніння, провели огляд у нарколога.

Раніше з'явилася інформація, що водій до смерті побив пішохода під час конфлікту на дорозі. У Мережі з'явився відеозапис, як Hyundai зупинився прямо на пішохідному переході біля театру Івана Франка. Молодик вийшов з автомобіля і двічі вдарив чоловіка, який, ймовірно, обурився стилем його водіння. За даними джерел, удар призвів до смерті потерпілого, лікарі швидкої допомоги вже не змогли врятувати його життя. Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, щоб знайти і зловити водія, поліції знадобилося трохи більше години.

"Ним виявився 28-річний громадянин Азербайджану (має посвідку на проживання в Україні), який катався на машині родички. Зараз поліція розбирається в мотивах цього злочину, за ч. 2 ст. 121 КК України йому загрожує до 10 років в'язниці", — повідомили джерела.