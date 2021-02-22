Пациент перегрыз капельницу и напал на бригаду скорой помощи в Черкасской области (фото)

Больной человек с кулаками набросился на своих спасителей, как только пришел в сознание.

В Черкасcкой области мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая пыталась его госпитализировать. Об этом спикер областного "Центра экстренной помощи и медицины катастроф" Ирина Назарок сообщила на своей странице в "Фейсбук".

21 февраля около полудня медики прибыли по вызову в село Староселье Городищенского района, чтобы оказать экстренную помощь 40-летнему пациенту. Мужчина потерял сознание, поэтому женщина-фельдшер решила увезти его в больницу.

В автомобиле "скорой помощи" больной пришел в себя и начал вести себя крайне агрессивно. Сначала он перегрыз капельницу, а затем выбрался из машины и попытался ударить фельдшера. Водитель "скорой помощи" заступился за коллегу, чем навлек гнев на себя: пациент разразился угрозами и полез к нему драться. Пока шофер сдерживал натиск агрессивного мужчины, фельдшер вызвала полицейских. Позже пострадавшие написали заявление и призвали правоохранительные органы отреагировать на вопиющий случай.

"Можно только представить, что в этот момент чувствовали фельдшер и водитель, которые приехали спасать человека, а взамен были вынуждены защищать свою жизнь! Сейчас медики работают в усиленном режиме, к тому же еще и погодные условия вносят свои коррективы в работу. Трудно и морально, и физически. И как же важно уважать тех, к кому обращаются в самых сложных ситуациях для сохранения своего здоровья или жизни близких", — высказалась Ирина Назарок в своем посте и прикрепила фото бригады "скорой помощи".

Ранее автомобиль "скорой помощи" застрял в сугробе по дороге к пациентке в Житомирской области. Спасатели прибыли на помощь и попытались довезти врача на пожарной машине, но и она увязла в сугробе. В итоге медик добрался до 14-летней девочки пешком и пришел к выводу, что ее нужно везти в больницу. Односельчане не остались равнодушными и снарядили гужевую повозку, которая довезла больную украинку до пожарной машины, а та, в свою очередь, доставила ее к медицинскому автомобиль. В конечном итоге девочку благополучно доставили в больницу и госпитализировали.