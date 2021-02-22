Пацієнт перегриз крапельницю і напав на бригаду швидкої допомоги в Черкаській області (фото)

Хворий з кулаками накинувся на своїх рятівників, щойно прийшов до тями.

У Черкаській області чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, яка намагалася його госпіталізувати. Про це спікерка обласного "Центру екстреної допомоги та медицини катастроф" Ірина Назарок повідомила на своїй сторінці у "Фейсбук".

21 лютого приблизно о полудні медики прибули за викликом в село Старосілля Городищенського району, щоб надати екстрену допомогу 40-річному пацієнтові. Чоловік знепритомнів, тому жінка-фельдшер вирішила відвезти його до лікарні.

В автомобілі "швидкої допомоги" хворий прийшов до тями і почав вести себе вкрай агресивно. Спочатку він перегриз крапельницю, а потім вибрався з машини і спробував вдарити фельдшерку. Водій "швидкої допомоги" заступився за колегу, чим накликав гнів на себе: пацієнт вибухнув погрозами і поліз до нього битися. Поки шофер стримував натиск агресивного чоловіка, фельдшерка викликала поліцейських. Пізніше постраждалі написали заяву та закликали правоохоронні органи відреагувати на обурливий випадок.

"Можна тільки уявити, що в цей момент відчували фельдшерка та водій, які приїхали рятувати людину, а натомість були змушені захищати своє життя! Зараз медики працюють в посиленому режимі, до того ж ще й погодні умови вносять свої корективи в роботу. Важко і морально, і фізично. І як же важливо поважати тих, до кого звертаються в найскладніших ситуаціях для збереження свого здоров'я або життя близьких", — висловилася Ірина Назарок у своєму дописі та прикріпила фото бригади "швидкої допомоги".

Раніше автомобіль "швидкої допомоги" застряг у заметі по дорозі до пацієнтки в Житомирській області. Рятувальники прибули на допомогу та спробували довезти лікаря на пожежній машині, але й вона загрузла в заметі. Зрештою медик дістався до 14-річної дівчинки пішки і дійшов висновку, що її потрібно везти в лікарню. Односельці не залишилися байдужими та спорядили гужовий віз, який довіз хвору українку до пожежної машини, а та, зі свого боку, доставила її до медичного автомобіля. У кінцевому підсумку дівчинку благополучно доставили в лікарню і госпіталізували.