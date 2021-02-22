СБУ задержала подозреваемого в передаче РФ секретных данных о новом украинском танке (видео)

Контрразведчики провели специальную операцию, чтобы разоблачить возможного вражеского агента.

В Харькове СБУ задержала мужчину, которого подозревают в сборе секретной информации о разработке нового украинского танка. Подробности пресс-служба раскрыла на официальном сайте.

По версии спецслужбы, Вооруженные силы РФ завербовали гражданина Украины вскоре после его приезда в Россию. Агент получил задание выкрасть информацию о разработке и производстве новейшего танка Т-84БМ «ОПЛОТ» в Украине, которая хранится под грифом секретности. Для этого он пытался переманить сотрудника харьковского госпредприятия «ХКБМ им. Морозова», которое занималось разработкой новой модели боевой техники.

"Предатель задержан «на горячем» во время получения им «полного комплекта технической документации», которая имеет гриф ограничения доступа", — подчеркнула СБУ.

[ + – ] СБУ задержала подозреваемого в государственной измене в Харькове Фото: Официальный сайт СБУ

Пресс-служба отметила, что в рамках специальной операции СБУ подозреваемый получил от разработчика образцы материалов и якобы отправил копиии представителю российской спецслужбы. Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены, сейчас решают вопрос о мере пресечения.

Ранее СБУ объявила подозрение замминистра обороны РФ Андрею Картаполову за cобытия в Иловайске и Дебальцево. Российский чиновник стал фигурантом досудебного расследования в связи с посягательством на территориальную неприкосновенность, нарушение военных законов и агрессивных действиях на востоке Украины.

По информации пресс-службы, Андрей Картаполов занимал руководящую должность в ГУ Вооруженных сил РФ, координировал действия российских войск и подконтрольных подразделений боевиков, которые захватывали Дебальцево, а также другие районы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, его считают причастным к убийствам украинских военнослужащих, которые пытались выбраться из Иловайского котла. Представители СБУ подчеркнули, что по украинскому законодательству заместителю министра могут назначить самую суровую меру — пожизненное лишение свободы. Расследование ведется под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры Украины.