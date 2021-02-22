СБУ затримала підозрюваного в передачі РФ секретних даних про новий український танк (відео)

Контррозвідники провели спеціальну операцію, щоб викрити можливого ворожого агента.

У Харкові СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у збиранні секретної інформації про розробку нового українського танка. Подробиці прес-служба розкрила на офіційному сайті.

За версією спецслужби, Збройні сили РФ завербували громадянина України незабаром після його приїзду в Росію. Агент отримав завдання викрасти інформацію про розробку та виробництво новітнього танка Т-84БМ «ОПЛОТ» в Україні, яка зберігається під грифом секретності. Для цього він намагався переманити співробітника харківського держпідприємства «ХКБМ ім. Морозова», яке займалося розробкою нової моделі бойової техніки.

"Зрадник затриманий «на гарячому» під час отримання ним «повного комплекту технічної документації», яка має гриф обмеження доступу", — підкреслила СБУ.

[ + – ] СБУ затримала підозрюваного в державній зраді в Харкові Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Прес-служба зазначила, що в рамках спеціальної операції СБУ підозрюваний отримав від розробника зразки матеріалів і нібито надіслав копіїї представнику російської спецслужби. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні державної зради, зараз вирішують питання про запобіжний захід.

Раніше СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову за події в Іловайську та Дебальцеве. Російський чиновник став фігурантом досудового розслідування у зв'язку з посяганням на територіальну недоторканність, порушення військових законів та агресивних діях на сході України.

За інформацією прес-служби, Андрій Картаполов обіймав керівну посаду в ДУ Збройних сил РФ, координував дії російських військ і підконтрольних підрозділів бойовиків, які захоплювали Дебальцеве, а також інші райони Донецької та Луганської областей. Крім того, його вважають причетним до вбивств українських військовослужбовців, які намагалися вибратися з Іловайського котла. Представники СБУ підкреслили, що за українським законодавством заступнику міністра можуть призначити найсуворішу міру — довічне позбавлення волі. Розслідування ведеться під процесуальним контролем Генеральної прокуратури України.