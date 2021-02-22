На Донбассе построят новый аэропорт, – президент

Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

На подконтрольной Украине территории Донбасса планируют построить новый аэропорт для гражданских рейсов.

Об этом заявил в ходе форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

"В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей", – сказал президент.

По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства воздушной гавани.

Кроме того, президент сообщил, что через несколько лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.

Отметим, ранее глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец заявил, что Украина нуждается в строительстве нового аэропорта на территории Донбасса, так как его отсутствие негативно сказывается на привлечении инвестиций в регион.

19 октября 2020 года начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. Его пропускная способность – 400 пассажиров в час.