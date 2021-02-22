На Донбасі побудують новий аеропорт, — президент

Аеропорт побудують для жителів Донецької та Луганської областей.

На підконтрольній Україні території Донбасу планують побудувати новий аеропорт для цивільних рейсів.

Про це заявив під час форуму "Україна 30" президент України Володимир Зеленський.

За його словами, аеропорт побудують для жителів Донецької та Луганської областей.

"Цього року в будь-якому випадку ми почнемо проектування нового аеропорту для Донецької та Луганської областей", — сказав президент.

За словами Зеленського, фахівці вже шукають місце в цих областях для будівництва повітряної гавані.

Крім того, президент повідомив, що через кілька років Україна побудує новий аеропорт у Закарпатті.

Зазначимо, раніше голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець заявив, що Україна потребує будівництва нового аеропорту на території Донбасу, оскільки його відсутність негативно позначається на залученні інвестицій в регіон.

19 жовтня 2020 року почав роботу новий термінал аеропорту Запоріжжя. Його пропускна здатність — 400 пасажирів на годину.