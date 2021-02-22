В Киеве задержали работника налоговой милиции за работу на террористов "ДНР" (фото, видео)

В СБУ сообщили, что мужчина якобы передавал террористам сведения из закрытых автоматизированных систем.

СБУ задержали в Киеве чиновника налоговой службы, якобы работавшего на террористов "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что налоговик передавал террористам сведения из закрытых автоматизированных систем.

"Злоумышленник передавал кураторам персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины, информацию о проведенных учреждениями закупок, состояние выполнения государственного оборонного заказа и другую стратегически важную для государства информацию", — рассказали в СБУ.

Во время обыска у налоговика правоохранители изъяли документы, которые подтверждают его преступную деятельность в интересах оккупантов.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня ранее СБУ сообщила, что в Харькове задержала мужчину, которого подозревают в сборе секретной информации о разработке нового украинского танка.

По версии спецслужбы, Вооруженные силы РФ завербовали гражданина Украины вскоре после его приезда в Россию. Агент получил задание выкрасть информацию о разработке и производстве новейшего танка Т-84БМ "ОПЛОТ"» в Украине, которая хранится под грифом секретности.