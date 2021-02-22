У Києві затримали працівника податкової міліції за роботу на терористів "ДНР" (фото, відео)

В СБУ повідомили, що чоловік нібито передавав терористам відомості із закритих автоматизованих систем.

СБУ затримали в Києві чиновника податкової служби, який нібито працював на терористів "ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що податківець передавав терористам відомості із закритих автоматизованих систем.

"Зловмисник передавав кураторам персональні дані працівників правоохоронних і розвідувальних органів України, інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення та іншу стратегічно важливу для держави інформацію", — розповіли в СБУ.

Під час обшуку у податківця правоохоронці вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність в інтересах окупантів.

Чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні раніше СБУ повідомила, що в Харкові затримала чоловіка, якого підозрюють у збиранні секретної інформації про розробку нового українського танка.

За версією спецслужби, Збройні сили РФ завербували громадянина України незабаром після його приїзду в Росію. Агент отримав завдання викрасти інформацію про розробку та виробництво новітнього танка Т-84БМ "ОПЛОТ" в Україні, яка зберігається під грифом секретності.