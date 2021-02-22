"Для привлечения иностранных туристов": Украина обсудит с НВО создание локации в Чернобыле

Кирилл Тимошенко утверждает, что специалисты начинают переговоры с компанией НВО.

Украина начинает переговоры с американской телевизионной сетью НВО относительно развития туристической инфраструктуры в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Наша группа начинает переговоры с НВО. Будем надеяться, что им будет интересна какая-то офлайн-локация (в Чернобыльской зоне, – ред.) Не парк развлечений, а какая-то локация от НВО. Это будет, конечно, привлекать много иностранных туристов", – сказал Тимошенко.

Он добавил, что также планируется строительство нового въезда в Чернобыльскую зону вместе с музеем.

Напомним, мини-сериал "Чернобыль" телекомпании НВО удостоился трех телевизионных премий "Эмми" на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. После премьеры сериала в Киеве запустили туристический маршрут по локациям его съемок.

Недавно Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был добавлен во Всемирную базу природоохранных территорий (WDPA).