"Для залучення іноземних туристів": Україна обговорить з НВО створення локації в Чорнобилі

Кирило Тимошенко стверджує, що фахівці починають переговори з компанією НВО.

Україна починає переговори з американською телевізійною мережею НВО щодо розвитку туристичної інфраструктури в Чорнобильській зоні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко на брифінгу у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Наша група починає переговори з НВО. Сподіватимемося, що їм буде цікава якась офлайн-локація (в Чорнобильській зоні, — ред.) Не парк розваг, а якась локація від НВО. Це, звичайно, залучатиме багато іноземних туристів ", — сказав Тимошенко.

Він додав, що також планується будівництво нового в'їзду в Чорнобильську зону разом з музеєм.

Нагадаємо, міні-серіал "Чорнобиль" телекомпанії НВО здобув три телевізійні премії "Еммі " на церемонії вручення нагород в Лос-Анджелесі. Після прем'єри серіалу в Києві запустили туристичний маршрут по локаціях його зйомок.

Нещодавно Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової організації бази природоохоронних територій (WDPA).