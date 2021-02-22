Погибшим пешеходом в центре Киева оказался сотрудник таможни (фото)
Недавно в столице в результате двух ударов водителя погиб мужчина.
Стала известна личность мужчины, который погиб в результате двух ударов водителя в центре Киева 19 февраля. Как выяснилось, жертвой стал сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.
Об этом в Facebook написал экс-председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.
По его словам, в центре столицы погиб сотрудник таможни Владислав Корниенко.
"Корниенко Владислав Леонидович. Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны", – сообщил Макаренко.
Он также выразил надежду на то, что "убийца будет наказан не только земным судом".
Отметим, в Киеве 19 февраля около театра Ивана Франка водитель автомобиля до смерти избил пешехода. За рулем был гражданин Азербайджана. Он заключен под стражу.