Погибшим пешеходом в центре Киева оказался сотрудник таможни (фото)

Недавно в столице в результате двух ударов водителя погиб мужчина.

Стала известна личность мужчины, который погиб в результате двух ударов водителя в центре Киева 19 февраля. Как выяснилось, жертвой стал сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.

Об этом в Facebook написал экс-председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

По его словам, в центре столицы погиб сотрудник таможни Владислав Корниенко.

"Корниенко Владислав Леонидович. Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны", – сообщил Макаренко.

[ + – ] facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko/Владислав Корниенко

Он также выразил надежду на то, что "убийца будет наказан не только земным судом".

Отметим, в Киеве 19 февраля около театра Ивана Франка водитель автомобиля до смерти избил пешехода. За рулем был гражданин Азербайджана. Он заключен под стражу.