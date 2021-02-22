Загиблим пішоходом в центрі Києва виявився співробітник митниці (фото)

Нещодавно в столиці у наслідку двох ударів водія загинув чоловік.

Стала відома особа чоловіка, який загинув у наслідку двох ударів водія у центрі Києва 19 лютого. Як з'ясувалося, жертвою став співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко.

Про це у Facebook написав екс-голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко.

За його словами, в центрі столиці загинув співробітник митниці Владислав Корнієнко.

"Корнієнко Владислав Леонідович. Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19-го лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани", — повідомив Макаренко.

[ + – ] facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko/Владислав Корнієнко

Він також висловив надію на те, що "вбивця буде покараний не лише земним судом".

Зазначимо, у Києві 19 лютого поблизу театру Івана Франка водій автомобіля до смерті побив пішохода. За кермом був громадянин Азербайджану. Він поміщений під варту.