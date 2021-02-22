Талантлив во всем: Жан Беленюк научился определять коронавирус по запаху тела

Народный депутат и спортсмен заявил, что люди, перенесшие COVID-19, пахнут чесноком.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил, что у него появилась способность определять, кто из людей перенес короновирус по запаху их тела.

Об этом депутат и спортсмен написал у себя в Facebook.

По словам Беленюка, те, кто переболел коронавирусом, пахнут чем-то, похожим на чеснок.

"Обнаружил у себя способность определять людей перенёсших COVID-19 по запаху их тела. Вначале, у себя заметил специфический запах подмышек. Потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг — партнеров, которые переболели ковидом. Такой же запах мне он почему-то напоминает чеснок", – написал Беленюк.

Народный депутат также сообщил, что не прочь принять участие в телевизионном шоу "Україна має талант", чтобы воочию продемонстрировать свою новую уникальную способность.

"Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились?? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", – написал Беленюк.

Пользователи соцсети с юмором восприняли такое известие от народного депутата.

"Ну да, нюхать чужие подмышки это супер способность. Чем бы еще занимались народные депутаты Украины", – написал один из них.

"Главное чтобы спарринг-партнёр различал запахи", – написал другой.

"Жан, ну ё моё", – отреагировал еще один пользователей.

Нашлись и такие, которые согласились с Беленюком, что запах тела после перенесенной болезни может меняться.

"Запах человека действительно меняется в зависимости от перенесенных и текущих заболеваний", – написала пользователь Виктория.

"Есть такое, но не чеснок. А больше какая-то химоза", – согласилась с ней в соцсети Карина.

Напомним, Жан Беленюк заразился коронавирусом в сентябре прошлого года. Он рассказал, что в течение нескольких дней у него держалась температура 37 градусов. Он чувствовал ломоту в теле, а под вечер болела голова. Но уже в январе выздоровевший депутат и спортсмен завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при, проходившем в Загребе.