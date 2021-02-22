Талановитий в усьому: Жан Беленюк навчився визначати коронавірус за запахом тіла

Народний депутат і спортсмен заявив, що люди, які перенесли ковід, пахнуть часником.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк повідомив, що у нього з'явилася здатність визначати, хто з людей переніс коронавірус за запахом їх тіла.

Про це депутат і спортсмен написав у себе у Facebook.

За словами Беленюк, ті, хто перехворів коронавірусом, пахнуть чимось схожим на часник.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19 за запахом їх тіла. Спочатку, у себе помітив специфічний запах пахв. Потім (займаюся контактним видом спорту, з рясним потовиділенням в процесі) почав помічати у своїх спаринг — партнерів, які перехворіли ковідом. Такий самий запах, мені він чомусь нагадує часник", — написав Беленюк.

Народний депутат також повідомив, що не проти взяти участь у телевізійному шоу "Україна має талант", щоб наочно продемонструвати свою нову унікальну здатність.

"Друзі, може у когось теж такі вміння з'явилися?? Якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу" Україна має талант", — написав Беленюк.

Користувачі соцмережі з гумором сприйняли таку звістку від народного депутата.

"Ну да, нюхати чужі пахви це супер здатність. Чим би ще займалися народні депутати України", — написав один з них.

"Головне щоб спаринг-партнер розрізняв запахи", — написав інший.

"Жан, ну ё-моё", — відреагував ще один користувачів.

Знайшлися й такі, які погодилися з Беленюком, що запах тіла після перенесеної хвороби може змінюватися.

"Запах людини справді змінюється залежно від перенесених і поточних захворювань", — написала користувач Вікторія.

"Є таке, але не часник. А більше якась хімоза", — погодилася з нею в соцмережі Карина.

Нагадаємо, Жан Беленюк заразився коронавірусом у вересні минулого року. Він розповів, що протягом декількох днів у нього трималася температура 37 градусів. Він відчував ломоту в тілі, а під вечір боліла голова. Але вже в січні депутат і спортсмен завоював золоту медаль на турнірі серії Гран-прі, що проходив в Загребі.