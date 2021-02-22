В харьковской аптеке из-за лекарства от кашля произошла стрельба (фото)

В аптеке несколько человек купили лекарство без рецепта. Позже, возле помещения собрались 30 неизвестных, которые начали конфликтовать с посетителями.

В Харькове в аптеке в Индустриальном районе произошел конфликт с применением оружия. Причиной происшествия стал препарат от кашля "Кодетерп". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

21 февраля граждане приобрели в аптеке, расположенной на Александровском проспекте, два блистера медицинского препарата "Кодетерп" без рецепта врача. Позже, они начали снимать провизоров на мобильные телефоны и блокировать работу аптеки.

"Через некоторое время у аптеки собрались около 30 неизвестных. Они зашли в помещение и пытались с применением физической силы выгнать посетителей из аптеки", — сообщили полицейские.

Один из неизвестных совершил несколько выстрелов и повредил автомобиль.

Работники полиции задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", — рассказали в полиции.

Напомним, осенью в Киеве 44-летний мужчина открыл стрельбу за отказ надеть маску. Злоумышленник пришел в аптеку на улице Бассейной "на веселе", а работники и посетители начали делать ему замечания из-за отсутствия маски на лице. Но он отказался надевать маску, уходить из аптеки и начал нецензурно выражаться.