У харківській аптеці через ліки від кашлю сталася стрілянина (фото)

В аптеці кілька людей купили ліки без рецепта. Пізніше біля приміщення зібралися 30 невідомих, які почали конфліктувати з відвідувачами.

У Харкові в аптеці в Індустріальному районі стався конфлікт із застосуванням зброї. Причиною події став препарат від кашлю "Кодетерп". Про це повідомляє прес-служба поліції.

21 лютого громадяни придбали в аптеці, розташованій на Олександрівському проспекті, два блістери медичного препарату "Кодетерп" без рецепта лікаря. Пізніше вони почали знімати провізорів на мобільні телефони і блокувати роботу аптеки.

"Через деякий час біля аптеки зібралися близько 30 невідомих. Вони зайшли в приміщення і намагалися із застосуванням фізичної сили вигнати відвідувачів з аптеки", — повідомили поліцейські.

Один з невідомих здійснив кілька пострілів і пошкодив автомобіль.

Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту у віці від 25 до 40 років.

"Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 321 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", — розповіли в поліції.

Нагадаємо: восени в Києві 44-річний чоловік відкрив стрілянину за відмову надягнути маску. Зловмисник прийшов в аптеку на вулиці Басейній, а працівники та відвідувачі почали робити йому зауваження через відсутність маски на обличчі. Але він відмовився надягати маску, йти з аптеки і почав нецензурно виражатися.