На Полтавщине манекен в гараже перепутали с насильно удерживаемой женщиной (фото)

Приехав по указанному адресу, полиция обнаружила еще несколько "заложников".

Бдительный житель города Горишние Плавни в Полтавской области поднял на ноги местных правоохранителей после того, как заметил в одном из гаражей в районе 5-й автобазы молодую женщину возрастом около 30 лет. Решив, что ее там удерживают насильно, мужчина сообщил об этом в полицию, сообщил в Фейсбуке начальник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев.

После звонка, который поступил в дежурную часть в 11 часов утра, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Уже на месте выяснилось, что хозяин гаража держал в нем несколько манекенов, одним из которых и оказалась описанная заявителем "женщина".

Фото: Facebook/Юрий Сулаев

"Несмотря на то, что информация не подтвердилась, полиция благодарна мужчине за оперативное информирование. Ибо всякое могло быть", – отметил Сулаев.

Напомним, 13 февраля около 9-ти часов вечера 34-летний житель села Грибовая Рудня Черниговской области позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле никакого убийства не было, а мужчина хотел, чтобы возле его дома расчистили снег.