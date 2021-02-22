На Полтавщині манекен у гаражі переплутали з насильно утримуваною жінкою (фото)

Приїхавши за вказаною адресою, поліція виявила ще кілька "заручників".

Пильний житель міста Горішні Плавні в Полтавській області підняв на ноги місцевих правоохоронців після того, як зауважив в одному з гаражів у районі 5-ї автобази молоду жінку віком близько 30 років. Вирішивши, що її там утримують силоміць, чоловік повідомив про це в поліцію, повідомив у Фейсбуці начальник відділу зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Після дзвінка, що надійшов до чергової частини о 11 годині ранку, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. Уже на місці з'ясувалося, що господар гаража тримав у ньому кілька манекенів, одним з яких і виявилася описана заявником "жінка".

Фото: Facebook/Юрий Сулаев

"Незважаючи на те, що інформація не підтвердилася, поліція вдячна чоловікові за оперативне інформування. Бо всяке могло бути", — зазначив Сулаєв.

Нагадаємо: 13 лютого близько 9-ї години вечора 34-річний житель села Грибова Рудня Чернігівської області зателефонував у поліцію і повідомив, що вбив свого вітчима. Насправді ніякого вбивства не було, а чоловік хотів, щоб біля його будинку розчистили сніг.