Житель Черниговщины заявил об убийстве отчима, чтобы возле его дома расчистили снег, - СМИ

За "уборку снега" мужчине придется заплатить до 119 грн штрафа.

13 февраля около 9-ти часов вечера 34-летний житель села Грибовая Рудня Черниговской области позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле никакого убийства не было, а мужчина хотел, чтобы возле его дома расчистили снег. Об этом "Суспільному" рассказала представительница Нацполиции Юлия Ковтун.

Во время звонка в полицию мужчина рассказал, что якобы ударил отчима ножом в грудь, после чего тот якобы перестал дышать. Заявитель попросил правоохранителей отправить к нему наряд патрульных и спецтехнику, поскольку к его дому было "невозможно проехать на легковой машине".

Когда на место вызова приехала группа патрульных обнаружилось, что мужчина решил придумать историю об убийстве своего отчима для того, чтобы возле его дома расчистили снег.

В Нацполиции сообщили, что на заявителя составили админпротокол за заведомо ложный вызов. Мужчине грозит штраф в размере от 51 до 119 грн.

Напомним, 14 февраля в Тернопольской области на заснеженной трассе по направлению в Киев застряли четверо инстаграм-блогеров. Их внедорожник занесло и они выехали с трассы. Они звонили в службу спасения, однако там им ответили, что помочь не могут. Инстаграм-блогеры просидели в холодной машине 3,5 часа, пока их не освободил тракторист.

В Украине плохая погода сохранится еще как минимум 2 недели. Власти призывают людей воздержаться от поездок на личных автомобилях.