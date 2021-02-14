Житель Чернігівщини заявив про вбивство вітчима, щоб біля його будинку розчистили сніг, — ЗМІ

За "прибирання снігу" чоловікові доведеться заплатити до 119 грн штрафу.

13 лютого близько 9-ї години вечора 34-річний житель села Грибова Рудня Чернігівської області зателефонував в поліцію і повідомив, що вбив свого вітчима. Насправді ніякого вбивства не було, а чоловік хотів, щоб біля його будинку розчистили сніг. Про це "Суспільному" розповіла представниця Нацполіціі Юлія Ковтун.

Під час дзвінка в поліцію чоловік розповів, що нібито вдарив вітчима ножем в груди, після чого той нібито перестав дихати. Заявник попросив правоохоронців відправити до нього наряд патрульних і спецтехніку, оскільки до його дому було "неможливо проїхати на легковій машині".

Коли на місце виклику приїхала група патрульних виявилося, що чоловік вирішив придумати історію про вбивство свого вітчима для того, щоб біля його будинку розчистили сніг.

У Нацполіціі повідомили, що на заявника склали адмінпротокол за завідомо неправдивий виклик. Чоловікові загрожує штраф у розмірі від 51 до 119 грн.

Нагадаємо, 14 лютого в Тернопільській області на засніженій трасі у напрямку Києва застрягли четверо інстаграм-блогерів. Їх позашляховик занесло і вони виїхали з траси. Вони дзвонили в службу порятунку, проте там їм відповіли, що допомогти не можуть. Інстаграм-блогери просиділи в холодній машині 3,5 години, доки їх не звільнив тракторист.

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