"Есть дела поважнее". В ГСЧС отказались вытаскивать машину из снежного заноса на трассе (видео)

Инстаграм-блогеры просидели в холодной машине 3,5 часа, пока их не освободил тракторист.

В Тернопольской области на заснеженной трассе по направлению в Киев застряли блогеры Надин Медведчук, Уля Станиславская, Андрей Хветкевич и Евгений Ковтушенко. Об этом сообщила Надин в своем профиле в Инстаграме.

В ходе поездки по трассе, были участки, которые были расчищены от снега. Но чем дальше ехали блогеры, тем дорога становилась хуже. На участке, который сильно замело снегом в какой-то момент внедорожник занесло, и они выехали с трассы. Все попытки выбраться своими силами увенчались неудачей. Поэтому блогеры позвонили в службу спасения по номеру 101. Там им ответили, что помочь им не могут.

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На трассе образовалась пробка и блогеры нашли человека, который нашел тракториста согласившегося помочь. Пока тракторист ехал к блогерам, в машине перестал работать обогрев. Люди просидели в ней 3,5 часа.

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В ГСЧС аргументировали свои действия тем, что "у них есть вещи поважнее, чем заниматься спасением из снежной ловушки людей".

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В конце концов блогеры вернулись в Тернополь. А одна из нихзаявила, что сегодня они снова попробуют выбраться из снега.

Напомним, в Украине плохая погода сохранится еще как минимум 2 недели. Власти призывают людей воздержаться от поездок на личных автомобилях.