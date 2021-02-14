"Є справи важливіші". У ДСНС відмовилися витягати машину зі снігового замету на трасі (відео)

Інстаграм-блогери просиділи в холодній машині 3,5 години, поки їх не звільнив тракторист.

У Тернопільській області на засніженій трасі у напрямку до Києва застрягли блогери Надін Медведчук, Уля Станіславська, Андрій Хветкевич і Євген Ковтушенко. Про це повідомила Надін в своєму профілі в Інстаграме.

В ході поїздки трасою, були ділянки, які були розчищені від снігу. Але чим далі їхали блогери, тим дорога ставала гірше. На ділянці, яку сильно замело снігом в якийсь момент позашляховик занесло, і його винесло з траси. Всі спроби вибратися самотужки закінчилися невдачею. Тому блогери подзвонили в службу порятунку за номером 101. Там їм відповіли, що допомогти їм не можуть.

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На трасі утворилася пробка і блогери знайшли людину, яка знайшла тракториста. Поки тракторист їхав до блогерів, в машині перестав працювати обігрів. Люди просиділи в ній 3,5 години.

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У ДСНС аргументували свої дії тим, що "у них є речі важливіші, ніж займатися порятунком зі снігової пастки людей".

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В решті-решт блогери повернулися в Тернопіль. А одна з них заявила, що сьогодні вони знову спробують поїхати в Київ трасою.

Нагадаємо, в Україні погана погода збережеться ще як мінімум 2 тижні. Влада закликає людей утриматися від поїздок на особистих автомобілях.