Германия выделит 10 млн евро для семей, пострадавших от пандемии на Востоке Украины

Международный проект в рамках ЮНИСЕФ охватит более 500 тысяч человек, проживающих в новых громадах Донбасса.

Правительство Германии выделить 10 миллионов евро на развитие социальных услуг для семей в украинских громадах на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Посольства ФРГ в Киеве.

Организация объединенных наций расширяет проект "СПІЛЬНО" по развитию социальных услуг для семей с детьми на Востоке Украины и финансируется Немецким банком развития. В 2019-2020 году он стартовал в 12 громадах, на следующем этапе решили запустить новые направления и распространить социальную помощь на другие районы Донбасса.

Как сообщила пресс-служба, проект охватит более 500 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей, которым стало особенно трудно во время пандемии. ЮНИСЕФ позаботится о чистой воде, инклюзивном образовании, гигиене и общественной деятельности. В частности, людей планируют обеспечить средствами защиты от вирусов и облегчить им доступ к образовательным учреждениям. В комплексе принятые меры должны улучшить благополучие семей, социальную сплоченность, а также "стойкость" украинцев, которых коснулась пандемия COVID-19.

"Важно построить среду, в которой семьи будут чувствовать поддержку и уверенность. Необходимо создать условия, в которых каждый ребенок, в том числе ребенок с инвалидностью, сможет беспрепятственно учиться и развиваться, оставаясь при этом со своей семьей", — заявила председатель Представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер.

Пресс-служба добавила, что программа нужна для развития соцуслуг в недавно созданных громадах и поддержки государственных структур.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выступил на встрече глав дипведомств стран Евросоюза в Брюсселе и призвал ввести санкции против российских чиновников из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и расправу над участниками протестов.

По информации Reuters, европейские дипломаты надеются, что Европейский союз выдвинет новые антироссийские санкции в марте, когда соберут достаточно доказательств для юридического обоснования. Заморозить могут активы сторонников президента России Владимира Путина.