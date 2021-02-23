Німеччина виділить 10 млн євро для сімей, які постраждали від пандемії на Сході України

Міжнародний проект у рамках ЮНІСЕФ охопить понад 500 тисяч осіб, що проживають у нових громадах Донбасу.

Уряд Німеччини виділить 10 мільйонів євро на розвиток соціальних послуг для сімей в українських громадах на фоні пандемії COVID-19. Про це повідомляє офіційний сайт Посольства ФРН у Києві.

Організація об'єднаних націй розширює проект "СПІЛЬНО" з розвитку соціальних послуг для сімей з дітьми на Сході України і фінансується Німецьким банком розвитку. У 2019-2020 році він стартував у 12 громадах, на наступному етапі вирішили запустити нові напрямки і поширити соціальну допомогу на інші райони Донбасу.

Як повідомила прес-служба, проект охопить понад 500 тисяч жителів Луганської та Донецької областей, яким стало особливо важко під час пандемії. ЮНІСЕФ подбає про чисту воду, інклюзивну освіту, гігієну і громадську діяльність. Зокрема, людей планують забезпечити засобами захисту від вірусів і полегшити їм доступ до освітніх установ. У комплексі вжиті заходи повинні поліпшити добробут сімей, соціальну згуртованість, а також "стійкість" українців, яких торкнулася пандемія COVID-19.

"Важливо побудувати осередок, у якому сім'ї будуть відчувати підтримку і впевненість. Необхідно створити умови, у яких кожна дитина, у тому числі дитина з інвалідністю, зможе безперешкодно навчатися і розвиватися, залишаючись при цьому зі своєю сім'єю", — заявила голова Представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер.

Прес-служба додала, що програма потрібна для розвитку соцпослуг у нещодавно створених громадах і підтримки державних структур.

Раніше голова МЗС Німеччини Хайко Маас виступив на зустрічі голів дипвідомств країн Євросоюзу в Брюсселі і закликав ввести санкції проти російських чиновників через арешт опозиціонера Олексія Навального і розправу над учасниками протестів.

За інформацією Reuters, європейські дипломати сподіваються, що Європейський союз висуне нові антиросійські санкції в березні, коли зберуть достатньо доказів для юридичного обґрунтування. Заморозити можуть активи прихильників президента Росії Володимира Путіна.