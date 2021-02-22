Германия призывает ЕС ввести санкции против РФ за преследование Навального

В Германии считают, что дипломатические отношения с РФ следует сохранить ради диалога. Но при этом выступают за то, чтобы Москва обеспечивала права граждан на собрания.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который прибыл в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, призывает своих коллег ввести санкции против российских чиновников, которые ответственны за арест оппозиционера Алексея Навального и расправу над участниками акций протеста. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает Reuters.

"Я за то, чтобы подготовить дополнительные санкции, составить списки конкретных лиц", – сказал Маас по прибытии в Брюссель.

Он также высказался за то, чтобы россияне могли свободно собираться на акциях протеста. При этом министр высказался за сохранение отношений с Москвой.

По данным издания, европейские дипломаты ожидают, что ЕС наложит новые санкции на РФ в следующем месяце, как только соберут достаточно доказательств, чтобы противостоять возможным юридическим проблемам. Речь якобы идет в том числе о заморозке активов сторонников президента РФ Владимира Путина.

Днем ранее группа министров иностранных дел ЕС встретилась с соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, чтобы обосновать свои доводы в пользу санкций в отношении РФ, которая уже находится под санкциями после аннексии Крыма в 2014 году.

В понедельник также запланирован их видеозвонок главе Госдепа США Энтони Блинкеном.

Как сообщалось ранее, 27 глав МИД стран Европейского союза в понедельник, 22 февраля, обсудят реакцию сообщества на игнорирование российскими судами решения Европейского суда по правам человека по делу Алексея Навального.

Отметим, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

2 февраля акции в поддержку оппозиционера начались в Москве и в Питере. В столице силовики проводили задержания протестующих.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.