Німеччина закликає ЄС ввести санкції проти РФ за переслідування Навального

У Німеччині вважають, що дипломатичні відносини з РФ варто зберегти заради діалогу. Але при цьому виступають за те, щоб Москва забезпечувала права громадян на зібрання.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, який прибув до Брюсселю на зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу, закликає своїх колег ввести санкції проти російських чиновників, які відповідальні за арешт опозиціонера Олексія Навального і розправу над учасниками акцій протесту. Про це в понеділок, 22 лютого, повідомили Reuters.

"Я за те, щоб підготувати додаткові санкції, скласти списки конкретних осіб", — сказав Маас після прибуття в Брюссель.

Він також висловився за те, щоб росіяни могли вільно збиратися на акціях протесту. При цьому міністр висловився за збереження відносин з Москвою.

За даними видання, європейські дипломати очікують, що ЄС накладе нові санкції на РФ у наступному місяці, як тільки зберуть достатньо доказів, щоб протистояти можливим юридичним проблемам. Йдеться нібито про замороження активів прихильників президента РФ Володимира Путіна.

Днем раніше група міністрів закордонних справ ЄС зустрілася із соратником Олексія Навального Леонідом Волковим, щоб обгрунтувати свої доводи на користь санкцій стосовно РФ, яка вже знаходиться під санкціями після анексії Криму у 2014 році.

У понеділок також заплановано їх відеодзвінок голові Держдепу США Ентоні Блінкену.

Як повідомлялося раніше, 27 голів МЗС країн Європейського союзу в понеділок, 22 лютого, обговорять реакцію спільноти на ігнорування російськими судами рішення Європейського суду з прав людини у справі Олексія Навального.

Зазначимо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

Промова Навального під час цього засідання перетворилася у черговий заклик до громадян РФ виходити на масові демонстрації.

2 лютого акції на підтримку опозиціонера почалися в Москві та в Пітері. У столиці силовики проводили затримання учасників протесту.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії та Німеччини а також президент Франції Еммануель Макрон.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці та влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.