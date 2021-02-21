ЕС в понедельник может ввести санкции против РФ из-за Навального

Вопрос по реакции ЕС на отказ освободить Навального будут решать на встрече министров иностранных дел.

27 глав МИД стран Европейского союза в понедельник, 22 февраля, обсудят реакцию сообщества на игнорирование российскими судами решения Европейского суда по правам человека по делу Алексея Навального. Об этом в себя в Twitter написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

До этого о том, что ЕС готовит ввести санкции против России в начале следующей недели, писал Bloomberg со ссылкой на два дипломатических источника.

По данным агентства, новые ограничения вряд ли попадут представители крупного бизнеса, несмотря на призывы сторонников оппозиционера ввести санкции против нескольких миллиардеров. Вероятнее всего, ограничения коснутся чиновников и организаций, которых подозревают в непосредственной причастности к делу.

Как пишет Die Welt, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ЕС, скорее всего, введет санкции против РФ в понедельник.

"[Возможные ограничения] также включают адресные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций в области прав человека. Я ожидаю, что это будет поддержано подавляющим большинством", — сказал глава МИД страны.

Шалленберг отметил, что Австрия выступает за дальнейшие санкции, однако они должны быть составлены политически и юридически грамотно, не вызывая сомнений.

"В противном случае мы таким образом перепилим сук, на котором сидим", — пояснил он.

Ранее, как пишет Deutsche Welle, московский суд оставил в силе решение от 2 февраля о замене условного приговора 2014 года тюремным заключением, сократив срок наказания на 6 недель до примерно 2,5 лет после того, как Навальный засчитал время, проведенное под домашним арестом.

Позже его осудили по делу о клевете на Ветерана Великой мировой войны. Суд оштрафовал его на 850 тысяч рублей. Навальный не признал вину и назвал обвинение политически мотивированным.

Отметим, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

2 февраля акции в поддержку оппозиционера начались в Москве и в Питере. В столице силовики проводили задержания протестующих.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.