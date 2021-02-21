ЄС в понеділок може ввести санкції проти РФ через Навального

Питання по реакції ЄС на відмову звільнити Навального вирішуватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ.

27 глав МЗС країн Європейського союзу в понеділок, 22 лютого, обговорять реакцію спільноти на ігнорування російськими судами рішення Європейського суду з прав людини у справі Олексія Навального. Про це у себе в Twitter написав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До цього про те, що ЄС готує ввести санкції проти Росії на початку наступного тижня, писав Bloomberg з посиланням на два дипломатичних джерела.

За даними агентства, нові обмеження навряд чи потраплять представники великого бізнесу, не дивлячись на заклики прихильників опозиціонера ввести санкції проти кількох мільярдерів. Найімовірніше, обмеження торкнуться чиновників і організацій, яких підозрюють у безпосередній причетності до справи.

Як пише Die Welt, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що ЄС, швидше за все, введе санкції проти РФ в понеділок.

"[Можливі обмеження] також включають адресні заходи проти окремих осіб в рамках нещодавно створеного режиму санкцій в області прав людини. Я очікую, що це буде підтримано переважною більшістю", — сказав глава МЗС країни.

Шалленберг зазначив, що Австрія виступає за подальші санкції, однак вони повинні бути складені політично і юридично грамотно, не викликаючи сумнівів.

"В іншому випадку ми таким чином перепиляємо гілку, на якій сидимо", — пояснив він.

Раніше, як пише Deutsche Welle, московський суд залишив у силі рішення від 2 лютого про заміну умовного вироку 2014 року тюремним ув'язненням, скоротивши термін покарання на 6 тижнів до приблизно 2,5 років після того, як Навальний зарахував час, проведений під домашнім арештом.

Пізніше його засудили у справі про наклеп на Ветерана Великої світової війни. Суд оштрафував його на 850 тисяч рублів. Навальний не визнав провину і назвав звинувачення політично мотивованим.

Відзначимо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

Мова Навального під час цього засідання перетворилася в черговий призов до громадян РФ виходити на масові демонстрації.

2 лютого акції на підтримку опозиціонера почалися в Москві і в Пітері. У столиці силовики проводили затримання учасників протесту.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, глави МЗС Великобританії і Німеччині і президент Франції Еммануель Макрон.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, що повернувся до Росії, по справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.