На Донбассе еще один погибший в результате обстрелов боевиков

Противник вел огонь около Светлодарска. Еще один военный ранен.

С начала суток 23 февраля на Донбассе еще один боец погиб и один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Инцидент произошел около 7 утра. Противник вел огонь около Светлодарска.

"В результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", — сообщили в ТКГ.

Напомним, вчера, 22 февраля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский военнослужащий получил ранение.

23 февраля 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского ВСУ сообщила, что при разборке блиндажа, сгоревшего при пожаре, обнаружены тела двоих военнослужащих. Еще один боец был жив, но он получил ожоги 90% тела и умер в ожоговом центре.