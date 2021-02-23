На Донбасі ще один загиблий у результаті обстрілів бойовиків

Противник вів вогонь близько Світлодарська. Ще один військовий поранений.

З початку доби 23 лютого на Донбасі ще один боєць загинув і один отримав поранення. Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Інцидент стався близько 7 ранку. Противник вів вогонь близько Світлодарська.

"У результаті обстрілу противником наших позицій загинув один і був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", — повідомили в ТКГ.

Нагадаємо: вчора, 22 лютого, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, у районі шахти "Бутівка". Ще один український військовослужбовець отримав поранення.

23 лютого 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського ЗСУ повідомила, що при розбиранні бліндажа, згорілого під час пожежі, виявлені тіла двох військовослужбовців. Ще один боєць був живий, але він отримав опіки 90% тіла і помер в опіковому центрі.