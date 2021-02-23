Журнал "Фокус" в марте опубликует рейтинг лучших стартапов

На март запланирована публикация исследования журналом "Фокус" двадцати лучших стартапов Украины. Инновационные проекты приглашаются к участию в рейтинге.

Коронакризис 2020 года стал серьезным вызовом для многих секторов экономики. Сфера венчурных инвестиций и стартап-экосистема в целом не стали исключением. По предварительным оценкам InVenture, в Украине в 2020 году объем венчурных инвестиций в IT-компании и стартапы составил $167 млн, тогда когда годом ранее этот показатель достигал $658 млн.

В кризисный 2020-ый на инвестиции в основном могли рассчитывать компании, которые известны рынку уже не первый год и прочно стоят на ногах. В то же время, инициативам, стартовавшим накануне или в период кризиса, было сложнее заявить о себе на рынке.

Ранее Доминик Пиоте, генеральный директор инновационного парка UNIT.City, в своем комментарии Фокусу предупреждал о риске отсутствия доступного финансирования для поддержки развития стартапов в ближайшем будущем, что станет большой проблемой для технологической экосистемы в Украине.

Однако в этом же контексте Пиоте отметил, в мире стартапов кризисы представляют отличные шансы для создания новых возможностей. «Первопроходцы, обладающие складом ума видеть цель и не видеть препятствий, рассматривают технологии как отличный способ использовать эти возможности. Надеемся, именно это и случится в Украине, особенно благодаря наличию здесь технических талантов, если вопросы финансирования не окажутся слишком сложными и не станут камнем преткновения», — отметил собеседник Фокуса.

Инициируя рейтинг стартапов, журнал Фокус поставил перед собой цель найти именно таких "первопроходцев", которые в течение 2018-2020 годов запустили инновационный продукт с высоким потенциалом привлечения капитала и развития проекта.

На первом этапе подготовки рейтинга мы опросили ведущих отраслевых экспертов и составили предварительный длинный список участников, в который вошло 30 стартапов. Из числа компаний, названных экспертами, мы были вынуждены исключить бизнесы, созданные ранее 2018 года, даже если заметными они стали только в последние несколько лет. Поэтому в рейтинге стартапов журнала Фокус читатели не увидят некоторые достойные громкие имена.

Из предварительного списка мы также исключили инициативы, о которых не удалось собрать достаточно информации из открытых источников, так как для нас важна публичность всех участников.

Учитывая, что высокотехнологичные компании в силу своей специфики зачастую регистрируются за пределами Украины и фокусируются на зарубежных рынках, критерием для нас стало исключительно украинское происхождение учредителей, а не вышеназванные формальности.

На втором этапе подготовки рейтинга журнал Фокус проводит опрос отраслевых экспертов, которым предлагается оценить стартапы из предложенного списка по нескольким критериям: инновационность идеи, важность задачи, которую решает стартап, маркетинговая стратегия, успехи в привлечении инвестиций, перспектива капитализации и масштабирования. Итоговый балл определит ТОП-20 участников, которые войдут в рейтинг лучших стартапов по версии Фокуса. Публикация рейтинга планируется в марте 2020 года.

Пока над рейтингом идет работа, журнал Фокус открывает возможность для стартапов, созданных не ранее 2018 года, заявить о себе и принять участие в исследовании. Информацию о стартапе можно сообщить до 10 марта 2021 года включительно, выслав заявку на адрес [email protected] с пометкой «Для рейтинга стартапов журнала Фокус». Соответствующие критериям рейтинга номинанты будут также включены в длинный список и оценены экспертами. О стартапе, который наберет самое большое количество баллов и станет победителем ТОП-20, будет подготовлена отдельная публикация на сайте focus.ua.