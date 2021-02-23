Журнал "Фокус" у березні опублікує рейтинг кращих стартапів

На березень запланована публікація дослідження журналом "Фокус" двадцяти найкращих стартапів України. Інноваційні проекти запрошуються до участі в рейтингу.

Коронакриза 2020 року стала серйозним викликом для багатьох секторів економіки. Сфера венчурних інвестицій і стартап-екосистема в цілому не стали винятком. За попередніми оцінками InVenture, в Україні у 2020 році обсяг венчурних інвестицій в IT-компанії і стартапи становить $ 167 млн, тоді як роком раніше цей показник досягав $ 658 млн.

У кризовий 2020 на інвестиції в основному могли розраховувати компанії, які відомі ринку вже не перший рік і міцно стоять на ногах. У той же час ініціативам, що стартували напередодні або в період кризи, було складніше заявити про себе на ринку.

Раніше Домінік Піот, генеральний директор інноваційного парку UNIT.City, у своєму коментарі Фокусу попереджав про ризик відсутності доступного фінансування для підтримки розвитку стартапів в найближчому майбутньому, що стане великою проблемою для технологічної екосистеми в Україні.

Однак у цьому ж контексті Піот зазначив, що у світі стартапів кризи представляють відмінні шанси для створення нових можливостей. «Першопрохідники, що володіють складом розуму бачити мету і не бачити перешкод, розглядають технології як відмінний спосіб використовувати ці можливості. Сподіваємося, саме це і станеться в Україні, особливо завдяки наявності тут технічних талантів, якщо питання фінансування не виявляться занадто складними і не стануть каменем спотикання», — зазначив співрозмовник Фокуса.

Ініціюючи рейтинг стартапів, журнал Фокус поставив перед собою мету знайти саме таких "першопрохідців", які протягом 2018-2020 років запустили інноваційний продукт з високим потенціалом залучення капіталу і розвитку проекту.

На першому етапі підготовки рейтингу ми опитали провідних галузевих експертів і склали попередній довгий список учасників, у який увійшло 30 стартапів. З числа компаній, названих експертами, ми були змушені виключити бізнеси, створені раніше 2018 року, навіть якщо помітними вони стали тільки в останні кілька років. Тому в рейтингу стартапів журналу Фокус читачі не побачать деякі гідні гучні імена.

З попереднього списку ми також виключили ініціативи, про які не вдалося зібрати достатньо інформації з відкритих джерел, оскільки для нас важлива публічність усіх учасників.

З огляду на це високотехнологічні компанії в силу своєї специфіки найчастіше реєструються за межами України і фокусуються на зарубіжних ринках, критерієм для нас стало тільки українське походження засновників, а не вищеназвані формальності.

На другому етапі підготовки рейтингу журнал Фокус проводить опитування галузевих експертів, яким пропонується оцінити стартапи із запропонованого списку за кількома критеріями: інноваційність ідеї, важливість завдання, яке вирішує стартап, маркетингова стратегія, успіхи в залученні інвестицій, перспектива капіталізації і масштабування. Підсумковий бал визначить ТОП-20 учасників, які увійдуть до рейтингу кращих стартапів за версією Фокуса. Публікація рейтингу планується в березні 2020 року.

Поки над рейтингом йде робота, журнал Фокус відкриває можливість для стартапів, створених не раніше 2018 року, заявити про себе і взяти участь у дослідженні. Інформацію про стартап можна повідомити до 10 березня 2021 року включно, виславши заявку на адресу [email protected] з позначкою «Для рейтингу стартапів журналу Фокус». Номінанти, котрі відповідатимуть критеріям рейтингу, будуть також включені в довгий список і оцінені експертами. Про стартап, який набере найбільшу кількість балів і стане переможцем ТОП-20, буде підготовлена окрема публікація на сайті focus.ua.