Украина подала на Россию в суд из-за Навального и политических убийств, – СМИ

В ЕСПЧ подали иск, в котором украинская сторона обвиняет Россию в убийствах оппонентов как на территории Украины и России, так и в других странах. Среди жалоб – обвинение РФ в покушении на Навального.

Украинское правительство обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинениями против РФ. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

"Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств", — сообщили в Страсбурге.

По данным издания, в украинских жалобах есть обвинения в покушении на убийство российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое используют исключительно спецслужбы РФ.

То, что в жалобах фигурирует Навальный, подтвердил и правительственный уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией", — заявил он.

Помимо прочего, присутствие Навального в перечне жертв политических нападений в украинской жалобе делает ее соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков ее давности. При этом в жалобе фигурируют и убийства, которые были совершены на территории Украины.

"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", — пояснил Лещина.

Так, 27 июня 2017 года в Киеве произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

31 марта 2017 года в центре Мариуполя Донецкой области подорвали автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

Помимо этого, в иске идет речь об убийстве за пределами стран Совета Европы.

"Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытия, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц", — пояснили в ЕСПЧ.

В частности, речь идет об убийстве одного из лидеров Чечни Зелимана Яндарбиева, которое произошло 13 февраля 2004 года в Катаре в результате подрыва автомобиля.

Тогда власти Катара арестовала исполнителей — россиян, работавших временными сотрудниками посольства, и установила, что взрывное устройство в Доху отправили из РФ по дипломатическим каналам. В конце концов власти РФ официально признала, что была организатором этого убийства и принесла извинения Катару.

Этот эпизод, в котором вина РФ официально доказана, стал в жалобе Украины доказательством того, что Россия действительно практикует политические убийства своих оппонентов.

Ранее две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика Алексея Навального. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.