Україна подала на Росію до суду через Навального та політичні вбивства, — ЗМІ

В ЄСПЛ подали позов, у якому українська сторона звинувачує Росію у вбивствах опонентів як на території України та Росії, так і в інших країнах. Серед скарг — звинувачення РФ у замаху на Навального.

Український уряд звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі звинуваченнями проти РФ. Про це у вівторок, 23 лютого, повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу ЄСПЛ.

"Уряд України подав нову заяву до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Справа стосується тверджень українського уряду про тривалу адміністративну практику Російської Федерації, яка полягає в цілеспрямованих вбивствах тих, кого вважають опонентами РФ, на території Росії та інших держав", — повідомили в Страсбурзі.

За даними видання, в українських скаргах є звинувачення у замаху на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яке використовують виключно спецслужби РФ.

Те, що у скаргах фігурує Навальний, підтвердив і урядовий уповноважений України у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Немає обов'язку для країн обґрунтовувати зв'язок зі скаргою, наша держава просто повідомляє про системне порушення прав людини іншою державою, а саме Російською Федерацією", — заявив він.

Між іншим, присутність Навального у переліку жертв політичних нападів в українській скарзі робить її відповідною вимогам ЄСПЛ щодо термінів її давності. При цьому в скарзі фігурують також вбивства, які були здійснені на території України.

"Йдеться про системні вбивствах тих, кого вважають ворогами Росії, приміром співробітників військової розвідки і СБУ, яких вбили в Києві і Маріуполі", — пояснив Ліщина.

Так 27 червня 2017 року у Києві стався вибух автомобіля, у результаті якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

31 березня 2017 року центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. У наслідку вибуху загинув співробітник СБУ полковник Олександр Хараберюш.

Крім цього, у позові йдеться про вбивство за межами країн Ради Європи.

"Український уряд також заявляє про адміністративну практику Російської Федерації у нерозслідуванні цих вбивств та умисному проведенні операцій приховування, спрямованих на розчарування в зусиллях з пошуку відповідальних осіб", — пояснили в ЄСПЛ.

Зокрема, йдеться про вбивство одного з лідерів Чечні Зелімана Яндарбієва, яке сталося 13 лютого 2004 року в Катарі у наслідку підриву автомобіля.

Тоді влада Катару заарештувала виконавців — росіян, які працювали тимчасовими співробітниками посольства, і встановила, що вибуховий пристрій в Доху відправили з РФ через дипломатичні канали. Врешті-решт влада РФ офіційно визнала, що була організатором цього вбивства і просила вибачення у Катару.

Цей епізод, в якому вина РФ офіційно доведена, став у скарзі України доказом того, що Росія справді практикує політичні вбивства своїх опонентів.

Раніше дві незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика Олексія Навального. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.