В Киеве на женщину упала глыба льда с крыши дома (видео)

Женщина пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту.

В Киеве на улице Прорезной на женщину с крыши дома упала глыба льда. Об этом сообщает патрульная полиция.

Женщина пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Травмированную немедленно госпитализировали.

Полицейские призвали пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей — не парковать автомобили у таких лент.

Напомним, сотрудник полиции Ярослав Семенец, случайно проезжая мимо речки Гребиха в селе Березняки, Лубенского района на Полтавщине, стал свидетелем того, как целая семья, в том числе собака и двое детей, младшему из которых всего три года, провалилась под лед. Не раздумывая, бросился на помощь.

А в Черноморске при попытке спасти двух тонущих друзей утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в октябре прошлого года. Студенты из разных населенных пунктов, узнав о введении дистанционного обучения по всей стране, решили собраться на пляже, чтобы попрощаться перед отъездом по домам. Двое ребят решили искупаться, однако из-за неожиданно поднявшихся волн начали тонуть. Третий парень попытался им помочь и бросился в воду, но сам стал жертвой стихии и утонул.