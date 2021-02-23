У Києві на жінку впала брила льоду з даху будинку (відео)

Жінка намагалася пройти під будинком, незважаючи на огороджувальну стрічку.

У Києві на вулиці Прорізній на жінку з даху будинку впала брила льоду. Про це повідомляє патрульна поліція.

Жінка намагалася пройти під будинком, незважаючи на огороджувальну стрічку. Травмовану негайно госпіталізували.

Поліцейські закликали пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати автомобілі біля таких стрічок.

Нагадаємо: співробітник поліції Ярослав Семенець, випадково проїжджаючи повз річки Гребиха в селі Березняки, Лубенського району на Полтавщині, став свідком того, як ціла сім'я, у тому числі собака і двоє дітей, молодшому з яких усього три роки, провалилася під лід. Не роздумуючи, кинувся на допомогу.

А в Чорноморську при спробі врятувати двох потопаючих друзів втопився 16-річний хлопець. Трагедія сталася в жовтні минулого року. Студенти з різних населених пунктів, дізнавшись про введення дистанційного навчання по всій країні, вирішили зібратися на пляжі, щоб попрощатися перед від'їздом додому. Двоє хлопців вирішили скупатися, проте через хвилі, що несподівано піднялися, почали тонути. Третій хлопець спробував їм допомогти і кинувся у воду, але сам став жертвою стихії і потонув.