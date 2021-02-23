В Днепре показали, как могут выглядеть выходы со станций строящегося метро (фото)

Активисты показали вероятный внешний вид выхода из станций будущих станций метро "Театральная", "Музейная" и "Индустриальная".

Команда урбанистов показала визуализацию того, как будут выглядеть на поверхности выходы из метро в Днепре. Фотографии они разместили у себя в Инстаграме.

Разработкой дизайна занимается известное британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, но на их сайте и профилях архитектурных проектов пока нет визуализации днепровского проекта.

Фото: prodniproo

Визуализация внешнего вида входа/выхода со станций метро была получена "из собственных надежных источников" урбанистов.

Фото: prodniproo

На опубликованных снимках идет речь о станциях "Центральная", "Театральная" и "Музейная", у всех станций якобы будет один визуальный стиль на поверхности.

Фото: prodniproo

Строительство метрополитена в Днепре началось еще в 1982 году. Всего планировалось запустить 9 станций. Но вместо этого в 1995 году запустили только шесть.

Строительство трех новых станций началось в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в 224 млн евро. Работы финансируют ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Завершить работы должны к 2024 году.

Архитектурное бюро Zaha Harid — компания основанная британской архитектором Захой Хадид. Она одна из самых известных архитекторов мира. Ее работы имеют особенность в виде футуристической геометрии с плавными формами, волнами и изгибами. Основатель компании умерла в 2016 году. Перейдя по ссылке можно увидеть их работы.

Напомним, в 2018 году мэр Днепра заявил о подписании контракта с архитектурным бюро о проектировании станций метрополитена.