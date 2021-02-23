У Дніпрі показали, як можуть виглядати виходи зі станцій метро, що будується (фото)
Активісти показали імовірний зовнішній вигляд виходу зі станцій майбутніх станцій метро "Театральна", "Музейна" та "Індустріальна".
Команда урбаністів показала візуалізацію того, як виглядатимуть на поверхні виходи з метро у Дніпрі. Фотографії вони розмістили у себе в Інстаграмі.
Розробкою дизайну займається відоме британське архітектурне бюро Zaha Hadid Architects, але на їхньому сайті та профілях архітектурних проектів поки немає візуалізації дніпровського проекту.
Візуалізація зовнішнього вигляду входу/виходу зі станцій метро була отримана "з власних надійних джерел" урбаністів.
На опублікованих знімках йдеться про станції "Центральна", "Театральна" та "Музейна", у всіх станцій нібито буде один візуальний стиль на поверхні.
Будівництво метрополітену в Дніпрі почалося ще у 1982 році. Всього планувалося запустити 9 станцій. Але замість цього у 1995 році запустили тільки шість.
Будівництво трьох нових станцій почалося у 2017 році. Вартість проекту оцінюється у 224 млн євро. Роботи фінансують ЄБРР та Європейський інвестиційний банк. Завершити роботи повинні до 2024 року.
Архітектурне бюро Zaha Harid — компанія, заснована британським архітектором Захой Хадід. Вона одна з найвідоміших архітекторів світу. Її роботи мають особливість у вигляді футуристичної геометрії з плавними формами, хвилями та вигинами. Засновниця компанії померла у 2016 році. Перейшовши за посиланням можна побачити її роботи.
Нагадаємо, у 2018 році мер Дніпра заявив про підписання контракту з архітектурним бюро щодо проектування станцій метрополітену.