В ПЦУ говорят, что будут не возражать вакцинации от коронавируса

В церкви сообщили, что процедура вакцинации "не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры".

В Православной церкви Украины заявили, что не имеют никаких возражений относительно вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Свою позицию относительно прививок наша церковь озвучила еще до начала пандемии, четко отметив, что в Православной церкви Украины нет никаких возражений по вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры. В то же время церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации", — сообщили в ПЦУ.

В церкви говорят, что процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной.

"Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", — говорят в ПЦУ.

Сообщается, что церковь как институт, а также священнослужители не могут и не должны "брать на себя ответственность за сертификации, качества, эффективности, условий транспортировки и хранения доз вакцины, правильности и целесообразности для конкретного лица проведения процедуры прививки".

"Ведь это — зона ответственности системы здравоохранения и государства. Поэтому сознательно относясь к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что человеческая жизнь есть дар Божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все "за" и "против", в то же время помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным — оно напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших близких", — рассказали в церкви.

Напомним, готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% украинцев. 44% украинцев готовы не раздумывая отказаться от вакцинации, даже если им предложат сделать прививку одной из сертифицированных вакцин. Реже других такой ответ давали респонденты из Киева и люди в возрасте 55 лет и старше. 21% сказали, что решение о вакцинации отложат на потом.