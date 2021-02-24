У ПЦУ кажуть, що не будуть заперечувати вакцинацію від коронавірусу

У церкві повідомили, що процедура вакцинації "не суперечить ні Божим заповідям, ні принципам християнської віри".

У Православній церкві України заявили, що не мають ніяких заперечень щодо вакцинації. Про це повідомила прес-служба ПЦУ у Facebook.

"Свою позицію щодо щеплень наша церква озвучила ще до початку пандемії, чітко зазначивши, що в Православній церкві України немає ніяких заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ні Божими заповідям, ні принципам християнської віри. У той же час церква не буде примушувати когось до вакцинації", — повідомили в ПЦУ.

У церкві кажуть, що процедура вакцинації повинна бути добровільною і усвідомленою.

"Кожна людина вільна прийняти власне зважене і відповідальне рішення, яке буде спиратися на професійні висновки і рекомендації лікарів, медиків, фахівців, буде враховувати стан здоров'я та інші важливі чинники", — говорять у ПЦУ.

Повідомляється, що церква як інститут, а також священнослужителі не можуть і не повинні "брати на себе відповідальність за сертифікації, якості, ефективності, умови транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення".

"Адже це зона відповідальності системи охорони здоров'я і держави. Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров'я та здоров'я оточення, розуміючи, що людське життя є дар Божий і має велику цінність, кожен повинен підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі "за" і "проти", у той же час пам'ятаючи, що питання вакцинації не є тільки особистим — воно безпосередньо стосується здоров'я всього народу і життя наших близьких", — розповіли в церкві.

Нагадаємо: готовність зробити щеплення від коронавірусу, незважаючи ні на що, висловили лише 8% українців. 44% українців готові, не роздумуючи, відмовитися від вакцинації, навіть якщо їм запропонують зробити щеплення однією із сертифікованих вакцин. Рідше інших таку відповідь давали респонденти з Києва і люди у віці 55 років і старше. 21% сказали, що рішення про вакцинацію відкладуть на потім.