Женщина родила ребенка за рулем автомобиля в Волынской области (видео)

Женщина решила самостоятельно добраться до роддома, поскольку мужа рядом не оказалось.

В Волынской области 31-летняя женщина родила за рулем своего автомобиля. Как сообщили в областном ГУ Нацполиции, ситуация произошла во вторник, 23 февраля, около 16.00.

"Во время патрулирования территории Владимир-Волынской общины к полицейским офицерам подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в автомобиле, ее необходимо быстро доставить в больницу. За считанные секунды полицейские были на указанном месте", – пишут правоохранители, подчеркнув, что в тот момент женщина уже держала ребенка в руках.

Позже выяснилось, что она решила самостоятельно добраться до роддома, поскольку мужа в этот момент не было рядом. Однако добраться до медицинского учреждения не успела, потому и родила в автомобиле.

"Офицер Оваднивской общины Андрей Коколюк сел за руль автомобиля женщины, он постоянно ее подбадривал и успокаивал, полицейский Устилужской общины Александр Демьяненко – сопровождал транспортное средство на служебном автомобиле с проблесковыми маячками", – говорится в сообщении.

До больницы Владимир-Волынского удалось добраться за пять минут, там женщину уже ждали врачи. Родила она мальчика, который стал четвертым ребенком в семье. Сейчас и с ним, и с его матерью все хорошо.

Как сообщалось ранее, женщина в Днепре родила в машине такси. Ситуация произошла в октябре 2020 года. Женщине пришлось рожать в машине, поскольку схватки начали очень быстро и супруги не успели добраться до роддома.

Сотрудники патрульной полиции сопроводили автомобиль с новоиспеченными родителями и малышкой к роддому. Маму и ее дочь передали в руки медиков. В пресс-службе полиции сообщили, что с новорожденной девочкой все хорошо.

Напомним, в феврале 2020 года украинка приняла роды на борту самолета.