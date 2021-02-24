Жінка народила дитину за кермом автомобіля у Волинській області (відео)

Жінка вирішила самостійно дістатися до пологового будинку, оскільки чоловіка поряд не було.

У Волинській області 31-річна жінка народила за кермом свого автомобіля. Як повідомили в обласному ГУ Нацполіціі, ситуація сталася у вівторок, 23 лютого, близько 16.00.

"Під час патрулювання території Володимир-Волинської громади до поліцейських офіцерів підбіг чоловік, який повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує в автомобілі, її необхідно швидко доправити в лікарню. За лічені секунди поліцейські були на вказаному місці", — пишуть правоохоронці, підкресливши, що тоді жінка вже тримала дитину в руках.

Пізніше з'ясувалося, що вона вирішила самостійно дістатися до пологового будинку, оскільки чоловіка в цей момент не було поруч. Однак дістатися до медичного закладу не встигла, тому і народила в автомобілі.

"Офіцер Оваднівської громади Андрій Коколюк сів за кермо автомобіля жінки, він постійно її підбадьорював і заспокоював, поліцейський Устилузької громади Олександр Дем'яненко — супроводжував транспортний засіб на службовому автомобілі з проблисковими маячками", — йдеться в повідомленні.

До лікарні Володимир-Волинського вдалося дістатися за п'ять хвилин, там жінку вже чекали лікарі. Народила вона хлопчика, який став четвертою дитиною в сім'ї. Зараз і з ним, і з його матір'ю все добре.

Як повідомлялося раніше, жінка в Дніпрі народила в машині таксі. Ситуація сталася у жовтні 2020 року. Жінці довелося народжувати в машині, оскільки перейми почалися дуже швидко і подружжя не встигло дістатися до пологового будинку.

Співробітники патрульної поліції супроводили автомобіль з новоспеченими батьками і малятком до пологового будинку. Маму та її дочку передали в руки медиків. У прес-службі поліції повідомили, що з новонародженою дівчинкою все добре.

Нагадаємо, в лютому 2020 року українка прийняла пологи на борту літака.