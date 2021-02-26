У Украины появился англоязычный сайт для формирования положительного имиджа за рубежом

В течение года у сайта появятся французская, арабская и китайская версии.

Министерство иностранных дел Украины запустило работу сайта на английском языке для иностранных пользователей. Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в Министерстве иностранных дел, цель сайта – дать возможность людям узнать настоящую Украину.

Речь идет о ресурсе Ukraine.ua.

"Сайт создан, чтобы мир узнал настоящую Украину: креативную, динамичную, инновационную. Страну разнообразия и прекрасной природы. Страну свободы и достоинства. Страну, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день доступна только англоязычная версия сайта. В течение текущего года планируется запуск французской, арабской и китайской версии.

"На сайте можно найти немало информации о стране и ознакомиться с ее возможностями для обучения, инвестирования или путешествий", — говорят дипломаты.

В частности, на сайте можно найти большое количество изображений украинской природы, культурного наследия, традиций.

Отметим, в мае 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил бренд Ukraine NOW ("Украина сейчас"). Бренд должен стать основой презентации Украины в мире.

Напомним, по данным ООН Международный туризм вернулся к уровню 1990 года из-за коронавируса. За 10 месяцев 2020 года отрасль потеряла почти триллион долларов.