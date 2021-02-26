В України з'явився англомовний сайт для формування позитивного іміджу за кордоном
Протягом року у сайту з'являться французька, арабська і китайська версії.
Міністерство закордонних справ України запустило роботу сайту англійською мовою для іноземних користувачів. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в Міністерстві закордонних справ, мета сайту — дати можливість людям дізнатися справжню Україну.
Йдеться про ресурс Ukraine.ua.
"Сайт створений, щоб світ дізнався справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманітності та прекрасної природи. Країну свободи і гідності. Країну, в якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього", — йдеться в повідомленні.
На сьогодні доступна тільки англомовна версія сайту. Протягом поточного року планується запуск французької, арабської та китайської версії.
"На сайті можна знайти чимало інформації про країну та ознайомитися з її можливостями для навчання, інвестування або подорожей", — кажуть дипломати.
Зокрема, на сайті можна знайти велику кількість зображень української природи, культурної спадщини, традицій.
Зазначимо, у травні 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив бренд Ukraine NOW ("Україна зараз"). Бренд повинен стати основою презентації України в світі.
Нагадаємо, за даними ООН Міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року через коронавірусу. За 10 місяців 2020 року галузь втратила майже трильйон доларів.