В України з'явився англомовний сайт для формування позитивного іміджу за кордоном

Протягом року у сайту з'являться французька, арабська і китайська версії.

Міністерство закордонних справ України запустило роботу сайту англійською мовою для іноземних користувачів. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в Міністерстві закордонних справ, мета сайту — дати можливість людям дізнатися справжню Україну.

Йдеться про ресурс Ukraine.ua.

"Сайт створений, щоб світ дізнався справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманітності та прекрасної природи. Країну свободи і гідності. Країну, в якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього", — йдеться в повідомленні.

На сьогодні доступна тільки англомовна версія сайту. Протягом поточного року планується запуск французької, арабської та китайської версії.

"На сайті можна знайти чимало інформації про країну та ознайомитися з її можливостями для навчання, інвестування або подорожей", — кажуть дипломати.

Зокрема, на сайті можна знайти велику кількість зображень української природи, культурної спадщини, традицій.

Зазначимо, у травні 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив бренд Ukraine NOW ("Україна зараз"). Бренд повинен стати основою презентації України в світі.

Нагадаємо, за даними ООН Міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року через коронавірусу. За 10 місяців 2020 року галузь втратила майже трильйон доларів.