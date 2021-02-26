В Одессе начнут собирать американские вертолеты Bell Helicopter "Ирокез"

Первый вертолет на авиазаводе планируют построить к 24 августу — дню Независимости Украины.

Одесский авиационный завод начнет лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 "Ирокез". Об этом сообщает директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Фейсбуке.

Во время визита на госпредприятие директора "Укроборопрома" Юрия Гусева, было анонсировано производство американских вертолетов на одном из цехов завода. По словам Гусева, ко дню Независимости Украины будет собран первый борт вертолета. Организация производства начинается на завершающей стадии. Проект финансируется за счет неназваного инвестора.

Фото: Думская / Сергей Смолинцев

Вертолет Bell UH-1 — американский многоцелевой вертолет. Разработан в середине ХХ века. В 1956 году совершил первый испытательный полет. Приобрел известность из-за активного использования во Вьетнамской войне. Они использовались как транспортные, ударные и грузовые борты с соответствующими модификациями в корпусе.

[ + – ] Вертолет Bell UH-1 во время войны во Вьетнаме. Фото: Википедия

"Ирокезы", несмотря на давнее начало производства, все еще находятся на вооружении более 70 ВВС стран мира, в том числе в США и Германии. В США на вооружении состоит около 60 вертолетов UH-1N Twin Huey. В Военно-воздушных силах Канады, к примеру, используется модификация с двумя, вместо одного двигателями под названием CH-135 Twin Huey.

Основные характеристика вертолетов "Ирокез":

Экипаж — 1-2 пилота;

Количество перевозимых солдат — 14;

Грузоподъемность — 1,7 тонны;

Крейсерская скорость — 201 км/ч;

Стоимость производства одной единицы — 4,7 млн долларов, но стоимость производства в Украине на данный момент неизвестна;

Скорость набора высоты — 8,92 метра в секунду.

Напомним, "Мотор Сич" разрабатывает корабельный вариант для будущих корветов типа "Ада" на базе Ми-2.