В Одесі почнуть збирати американські вертольоти Bell Helicopter "Ірокез"
Перший вертоліт на авіазаводі планують побудувати до 24 серпня — Дня Незалежності України.
Одеський авіаційний завод почне ліцензійну збірку американських вертольотів Bell UH-1 "Ірокез". Про це повідомляє директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Фейсбуці.
Під час візиту на держпідприємство директора "Укроборопрому" Юрія Гусєва було анонсовано виробництво американських вертольотів на одному з цехів заводу. За словами Гусєва, до Дня Незалежності України буде зібраний перший борт вертольота. Організація виробництва починається на завершальній стадії. Проект фінансується за рахунок неназваних інвесторів.
Вертоліт Bell UH-1 — американський багатоцільовий вертоліт. Розроблений у середині ХХ століття. У 1956 році здійснив перший випробувальний політ. Здобув популярність через активне використання у В'єтнамській війні. Вони використовувалися як транспортні, ударні та вантажні борти з відповідними модифікаціями в корпусі.
"Ірокези", незважаючи на давній початок виробництва, усе ще перебувають на озброєнні понад 70 ВПС країн світу, у тому числі в США і Німеччині. У США на озброєнні перебуває близько 60 вертольотів UH-1N Twin Huey. У Військово-повітряних силах Канади, наприклад, використовується модифікація з двома, замість одного двигунами під назвою CH-135 Twin Huey.
Основні характеристики вертольотів "Ірокез":
- Екіпаж — 1-2 пілоти;
- Кількість перевезених солдат — 14;
- Вантажопідйомність — 1,7 тонна;
- Крейсерська швидкість — 201 км/г;
- Вартість виробництва однієї одиниці — 4,7 млн доларів, але вартість виробництва в Україні наразі невідома;
- Швидкість набору висоти — 8,92 метрів на секунду.
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