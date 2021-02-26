В Одесі почнуть збирати американські вертольоти Bell Helicopter "Ірокез"

Перший вертоліт на авіазаводі планують побудувати до 24 серпня — Дня Незалежності України.

Одеський авіаційний завод почне ліцензійну збірку американських вертольотів Bell UH-1 "Ірокез". Про це повідомляє директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Фейсбуці.

Під час візиту на держпідприємство директора "Укроборопрому" Юрія Гусєва було анонсовано виробництво американських вертольотів на одному з цехів заводу. За словами Гусєва, до Дня Незалежності України буде зібраний перший борт вертольота. Організація виробництва починається на завершальній стадії. Проект фінансується за рахунок неназваних інвесторів.

Вертоліт Bell UH-1 — американський багатоцільовий вертоліт. Розроблений у середині ХХ століття. У 1956 році здійснив перший випробувальний політ. Здобув популярність через активне використання у В'єтнамській війні. Вони використовувалися як транспортні, ударні та вантажні борти з відповідними модифікаціями в корпусі.

[ + – ] Вертоліт Bell UH-1 під час війни у В'єтнамі. Фото: Вiкiпедiя

"Ірокези", незважаючи на давній початок виробництва, усе ще перебувають на озброєнні понад 70 ВПС країн світу, у тому числі в США і Німеччині. У США на озброєнні перебуває близько 60 вертольотів UH-1N Twin Huey. У Військово-повітряних силах Канади, наприклад, використовується модифікація з двома, замість одного двигунами під назвою CH-135 Twin Huey.

Основні характеристики вертольотів "Ірокез":

Екіпаж — 1-2 пілоти;

Кількість перевезених солдат — 14;

Вантажопідйомність — 1,7 тонна;

Крейсерська швидкість — 201 км/г;

Вартість виробництва однієї одиниці — 4,7 млн доларів, але вартість виробництва в Україні наразі невідома;

Швидкість набору висоти — 8,92 метрів на секунду.

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